Contraloría de la República advirtió al Gobierno Regional de Arequipa que los procedimientos a seguir para la reactivación de obras en el puente Arequipa-La Joya, no hacen posible que el proyecto se termine en 45 días, como anunció el gobernador Rohel Sánchez.

La obra se detuvo el 5 de setiembre cuando el Consorcio La Joya II notificó al GRA la resolución del contrato, pero la Región planteó que era posible elaborar en 8 días el expediente de saldo de obra para seguir con el contrato de la contrata en 10 días y acabar el proyecto en 45 días.

De acuerdo a este informe de control preventivo realizado del 5 de setiembre al 2 de octubre del 2025, hasta agosto, la obra presentaba un avance del 92.31%, quedando el 7.69% pendiente, que incluye la pavimentación del puente, la colocación de concreto en los muros New Jersey, la señalización y otros trabajos adicionales como estribos, muros de contención, drenaje y accesos. El costo total estimado para completar estos trabajos es de 5 millones 619 mil soles.

RESPONSABILIDAD

La construcción del puente comenzó con un presupuesto inicial de 107 millones 549 mil soles y un plazo de ejecución de 510 días, sin embargo, con las modificaciones, el presupuesto ascendió a 120 millones 519 mil soles. El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzáles Arias, ha reiterado que el proyecto se entregará este año, pero consejeros como César Huamantuma opinan que los plazos son cortos y que la anulación del contrato obstaculiza la administración de responsabilidades a la empresa.

El GRA ha informado que Asesoría Legal analiza lo concerniente y, sobre todo, las razones por las que el Consorcio dispuso la cancelación del contrato cuando el Tribunal Arbitral aprobó una ampliación de plazos de 10 meses, a pesar de que la obra ya estaba con 95% de avance.