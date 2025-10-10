Los integrantes de una banda de ladrones pensaron que nada ni nadie podría descubrir el robo de un celular y 38 mil soles de una comerciante que ejecutaron en la ciudad de Tacna, pero la Policía terminó por capturar a René Rojas Parí, de 38 años, presunto implicado que fue ubicado en un hostal de Arequipa hasta donde los agentes llegaron guiados por el GPS del equipo sustraído.

La víctima había denunciado que la sustracción de su dinero y otras pertenencias ocurrió la mañana de ayer (jueves) en el interior de su auto, que dejo estacionado. Tras el hecho, utilizó la función de rastreo de su celular y descubrió que la señal se encontraba activa en un hotel del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa, por lo que decidió viajar y pedir ayuda de los efectivos de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero.

La señal satélite del equipo marcaba su posición en el hostal “Anny” ubicado en la urbanización Los Balcones, en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, hasta donde los policías se trasladaron para proceder con la detención de René Rojas en una de las habitaciones.

El detenido tenía en su poder el celular de la agraviada y 35 mil 500 soles que serían parte del dinero sustraído a la agraviada. El intervenido fue trasladado a la Sección de Investigación Criminal de la comisaría de Bustamante y Rivero, donde es investigado por el presunto delito de hurto.

