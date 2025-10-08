Este 8 de octubre, once ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Arequipa tras ser intervenidos por la Policía Nacional y personal de Migraciones en el terminal terrestre de la ciudad. Los extranjeros, nueve hombres y dos mujeres, fueron detectados durante un operativo de control de identidad que confirmó su ingreso irregular al territorio peruano.

Según informó el coronel PNP Giuliano Arguedas, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divops), los foráneos llegaron desde Lima, algunos planeaban quedarse, mientras que otros pensaban continuar su viaje hacia la frontera con Bolivia. Su detención permitió activar un procedimiento administrativo sancionador excepcional, que culminó con su expulsión en menos de 24 horas.

El operativo se desarrolló de forma conjunta entre la División de Seguridad del Estado y Migraciones, que dispusieron el traslado inmediato de los ciudadanos hacia la frontera de Desaguadero. La autoridad migratoria determinó su salida del país al confirmarse que no contaban con documentos válidos de ingreso ni permisos de permanencia.

En lo que va del año, la Policía ha logrado la expulsión de 65 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana. “El 90% de los expulsados son venezolanos y el 10% restante pertenece a otras nacionalidades”, precisó el coronel, quien reiteró que estos casos constituyen una infracción administrativa, pero si reinciden, podrían enfrentar cargos penales.