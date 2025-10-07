Rodrigo Saire C., Gean Marco Carbajal L., Russell Surco F., David Turpo B., Chirstian Nina Q., Orlando Quispe S. y Alex Turpo M., investigados por el robo de cables de cobre de telefonía en el Cercado de Arequipa, fueron sentenciados a cuatro años y 9 meses de prisión, pena que fue convertida en 244 jornadas de trabajos.

La medida fue conseguida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa, para los 7 detenidos por los delitos de hurto agravado, daños agravados y banda criminal. Cabe mencionar que los acusados carecían de antecedentes penales.

Además de prestar servicios a la comunidad, deberán pagar una reparación civil de S/ 16 000 a favor de la empresa agraviada, y S/ 7 000 al Estado representado por el Procurador Público del Ministerio del Interior. También, 150 días multa que equivale a S/. 1 250.

El fiscal adjunto al provincial Carlos Alberto Arias Lovon estuvo a cargo del caso, obteniendo inicialmente la detención preliminar para contar con las pruebas necesarias. Con la información presentada, se consiguió en tiempo récord la sentencia.

HECHO

Como se conoce, el hecho ocurrió la madrugada del 30 de setiembre, cuando los investigados, que vestían uniformes similares a los técnicos de la empresa, fueron sorprendidos extrayendo cables de cobre en la av. Alfonso Ugarte.

Los siete integrantes de la presunta banda criminal “Los Waykis del Cobre” pretendían huir en un camión que se halló en el lugar. Además, se intervino una camioneta.

Se conoció que los sentenciados viajaron desde Cusco aprovechando su experiencia en telecomunicaciones a fin de sustraer el cableado.