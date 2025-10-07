Más de 20 pacientes del servicio de Ginecología del hospital Goyeneche no fueron atendidas la mañana de este martes 7 de octubre debido a la falta de equipos médicos, luego del robo de piezas esenciales de un ecógrafo.

Los pacientes que tenían programadas citas médicas para este martes, se vieron obligados a regresar a sus hogares sin una fecha confirmada para la reprogramación, luego de que los médicos informaran que la adquisición de nuevos equipos podría demorar más de un mes.

“Un médico nos dijo que hubo un robo, por eso no hay atención. La reprogramación no dicen. Queremos que nos den una solución. Nos han brindado un número telefónico de una licenciada para llamar el viernes y saber si nos atienden o no, pero es incierto”, expresó Carmen, una de las pacientes afectadas

Según se conoció, el robo se registró el último sábado, cuando los delincuentes sustrajeron cuatro transductores, componentes valorizados en más de 20 mil dólares, lo que ha dejado inoperativo uno de los tres ecógrafos del área. Los otros dos equipos, según el personal médico, no se encuentran en condiciones óptimas para realizar los exámenes.

Según fuentes del nosocomio, la directora médico Mayza Torres ya había sido advertida de las condiciones de inseguridad en las que estaban los equipos; sin embargo, se hizo caso omiso.

Al ser consultada de esta problemática a la doctora Mayza Torres, respondió que no está autorizada para brindar declaraciones. “No estoy autorizada, cuando me den, daré las declaraciones”, señaló.

Sumado a ello, las cámaras de seguridad no funcionan. La denuncia fue puesta en la comisaría de Santa Marta.

HONORIO DELGADO

En el mismo día también se reportó el robo de un autorefractómetro, equipo valioso en el servicio de oftalmología del hospital Honorio Delgado. Según registro de las cámaras, se trataría de una pareja.

Desde la pandemia, es la tercera vez que el servicio de oftalmología sufre el robo de valiosos equipos médicos.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Por su parte, el gerente regional de salud, Walther Oporto, indicó que se debe realizar una investigación exhaustiva, pues se presume que las personas involucradas conocen de los equipos y sabían qué piezas exactamente sustraer.

Se estima que se trataría de un “mercado negro”, por la forma de sacar los componentes sustanciales. Asimismo, advirtió que tomarán las medidas correspondientes para sancionar a los responsables, ya que se cometieron constantes robos sin tener a un culpable.

Agregó que la seguridad podría ser insuficiente debido a las cámaras de seguridad y personal.