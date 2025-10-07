Por tercera vez, el servicio de oftalmología del hospital Honorio Delgado Espinoza sufrió el robo de un valioso equipo que afectará la atención de los pacientes. Aparentemente, fue una pareja la que ingresó al hospital para llevarse un autorefractómetro valorizado en por lo menos 10 mil dólares.

Según el registro de las cámaras de seguridad, el robo ocurrió a la 13:30 horas del sábado. Fue un varón el que ingresó al consultorio de oftalmología del nosocomio general y tuvo tiempo para fracturar la puerta, desempotrar el equipo que estaba asegurado para luego guardarlo en una mochila y salir sin ser visto debido a que, además, habría tenido el apoyo de una mujer que distrajo a uno de los vigilantes de la puerta del hall del hospital. Para poder ganar la calle, el ladrón aprovechó que el vigilante de la puerta principal habría la reja para hacer ingresar unos vehículos que se dirigían al área de emergencia.

Desde la pandemia, es la tercera vez que el servicio de oftalmología sufre el robo de valiosos equipos médicos. Los anteriores equipos fueron sacados por la salida que había hacia la Gerencia Regional de Salud, que motivó que se colocara una reja y una puerta con candado para bloquear el acceso al hospital, pero ello no ha impedido que falsos pacientes ingresen para robar.

ATENCIÓN AFECTADA

Correo se comunicó con el director del hospital, Eloy Soto, para conocer si la sustracción del equipo afectará la atención de los pacientes, pero respondió que informaría lo ocurrido a través de relaciones públicas.

Sin embargo, Correo pudo conocer que el robo del autorefractómetro, que es relativamente nuevo, sí afectará a la atención de los pacientes, sobre todo aquellos que requieren de la medición de la vista, incluso el equipo sirve para hacer evaluaciones a pacientes que serán sometidos a una cirugía.