La tragedia rondó esta madrugada en la carretera Panamericana Sur donde se registró el choque de un tren de la empresa PeruRail contra una cisterna de agua que acabó partida en dos, pese al grave accidente el conductor y otro herido del camión se salvaron de morir y permanecen internados en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

La Policía informó que el camión cisterna de placa BNL-737, conducido por Eder Manuel Cárdenas Rojas (40), fue embestido por la locomotora número 810 que era manejada por Manuel Andrés López Juárez (53). El choque fue alrededor de las 2:30 de la madrugada, a la altura del kilómetro 1000 de la vía nacional, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay.

El impacto fue tan fuerte que la cisterna quedó partida en dos, con la cabina y el motor completamente desprendidos del chasis. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor del camión y el otro herido identificado como Neder Cárdenas Rojas (25) sobrevivieron. Fueron rescatados con vida y trasladados en una ambulancia de la Fuerza Aérea del Perú hacia el hospital Honorio Delgado, donde reciben atención médica. Por su parte, el conductor del tren resultó ileso, aunque visiblemente conmocionado por el accidente.

De acuerdo con el informe policial, el tren que transportaba mineral hacia el puerto de Matarani, se detuvo a unos 80 metros del lugar del impacto, quedando parte de sus vagones descarrilados.

Camión cisterna quedó partido en dos, tras impacto con tren, en Cocachacra, Islay. Foto: Difusión.