Una pareja de jóvenes resultó gravemente herida tras chocar la motocicleta en la que se desplazaban contra un poste de alta tensión, en la avenida principal de ingreso al distrito de Nicolás de Pierola, a la altura del asentamiento humano Alto La Candelaria, en Camaná.

Los heridos fueron identificados como Jorge Cayra Ticona (conductor) y Angie Flores Huancayo (copiloto), quienes quedaron tendidos en la pista tras el fuerte impacto. El hecho sucedió la mañana de este domingo.

Según información preliminar, la joven presenta fractura de fémur y pelvis, mientras que el conductor sufrió fracturas en ambas piernas.

Agentes de Serenazgo del distrito acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas. Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó el apoyo de la Compañía de Bomberos, que realizó el traslado de emergencia hacia el hospital local.

Debido a la complejidad de las heridas, ambos jóvenes fueron posteriormente referidos a la ciudad de Arequipa para recibir atención médica especializada.