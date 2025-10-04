Un accidente en la vía de Evitamiento, a la altura de Rico Pollo, en Cerro Colorado, dejó 11 personas heridas. El hecho se registró la noche del viernes entre dos “loncheritas” qué hacían el servicio de transporte de pasajeros.

El vehículo de placa VAR-189 impactó por alcance con el auto de placa V7C-246, siendo la primera unidad la que terminó con mayores afectaciones en su parte posterior. Tras el choque, ambas unidades impactaron con dos autos estacionados a un costado de la vía.

Personal de la Compañía de Bomberos de Yanahuara realizó el traslado de los heridos hacia el hospital Honorio Delgado, donde refirieron que el nosocomio se encontraba lleno, por lo que tuvieron que hacer el traslado hacia el hospital Goyeneche.

Pará indignación de los heridos, estos no fueron recibidos tampoco en el hospital más antiguo de la ciudad, indicando qué no había especialistas y que el SIS (Seguro Integral de Salud) no funcionaba, por lo que nuevamente tuvieron que ser conducidos al hospital Honorio Delgado.

Al intentar realizar la constatación sobre la desatención en los nosocomios, el policía de turno se negó a realizar la misma. Desde la Región Policial Arequipa señalaron que procederán a investigar el caso y de encontrar a un efectivo en falta se realizará el proceso administrativo respectivo.

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) no emitió un pronunciamiento o comunicado acerca de la incidencia reportada anoche.