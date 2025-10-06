Un conductor de transporte de carga pesada y dos jóvenes amigos que iban a bordo de una motocicleta, resultaron heridos la noche de ayer al sufrir accidentes de tránsito en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa.

La policía informó que a las 11 de la noche, en el kilómetro 1012 de la vía nacional, jurisdicción del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, se produjo la volcadura del camión de placa C1E-887 con remolque B7N-994 que se dirigía hacia Ilo de Moquegua.

Producto del accidente, el conductor, Nelson Flores Álvarez (34), quedó atrapado en la cabina que quedó destrozada. El chofer tuvo que ser rescatado por personal de Convinca y los agentes de la policía de carreteras, quienes también se encargaron de trasladarlo hacia el centro de salud de La Joya.

En tanto que a la altura del distrito de Santa Rita de Siguas, se registró el choque por alcance de una motocicleta contra una camioneta. Juan Chura Yana (27) y Frank Palomino Ibarra (19), que viajaban en la moto con dirección a Arequipa, resultaron heridos y la policía se encargó de trasladarlos hacia el hospital central de Majes.