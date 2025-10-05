La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, sufrió este sábado un accidente vehicular en la región Arequipa mientras cumplía actividades oficiales.

El hecho ocurrió cuando la comitiva ministerial se desplazaba por la carretera carrozable del distrito de San Juan de Tarucani, a la altura del kilómetro 34, entre las zonas de Huayllacucho y Toluyo, según Correo.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) precisó que el accidente se produjo después de que la titular del sector concluyera la segunda actividad programada en su agenda y se dirigiera a una tercera.

La ministra viajaba en una de las cuatro camionetas que conformaban la comitiva. En el vehículo se encontraban tres ocupantes más, quienes también resultaron con golpes a raíz del siniestro.

De acuerdo con la información difundida por el MIMP, la ministra y su equipo recibieron atención médica inmediata. “Se encuentran estables y bajo observación médica”, indicó la institución.

Según Correo, la camioneta en la que se desplazaba Peña Cardoza dio una vuelta de campana. La ministra no presenta heridas graves, solo contusiones, y se le realizaron exámenes para descartar posibles fracturas.

A través de un comunicado, el ministerio agradeció las expresiones de apoyo recibidas tras conocerse el hecho. “El MIMP agradece las muestras de solidaridad y afecto recibidas y reafirma su compromiso de continuar trabajando con firmeza a favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país”, señaló la entidad.