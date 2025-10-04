Desde Arequipa, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, descartó renunciar a su cargo con fines políticos, luego de que su excolega y titular de Justicia, Juan Santiváñez, dejara el gabinete para iniciar su camino electoral. La alta funcionaria aseguró que continuará en funciones mientras tenga la confianza de la presidenta Dina Boluarte.

“Estoy aquí mientras tenga la confianza de la señora presidenta constitucional de la República y hasta ese último minuto a seguir trabajando, porque los ministros hemos sido convocados para esto, para atender a la población”, declaró la ministra durante su visita al mercado Acomare en el distrito de Cerro Colorado.

Asimismo, Peña hizo un llamado a la ciudadanía, en especial a las mujeres, a participar de manera reflexiva en las próximas elecciones del 2026. “Seamos conscientes sobre las elecciones y cuidemos la democracia en nuestro país, como mujeres preparadas, con fuerza, que votemos con reflexión para seguir progresando”, expresó.

La titular del MIMP evitó pronunciarse directamente sobre la decisión de Santiváñez, pero aseveró que su prioridad sigue siendo trabajar. “Hemos sido convocados para trabajar, para atender las necesidades de la población y seguir en territorio”, afirmó.

LLEGADA

Ana Peña llegó este sábado 4 de octubre a la Ciudad Blanca para empadronar a cerca de 400 mujeres emprendedoras del mercado Acomare.

Luego se trasladó hasta San Juan de Tarucani para terminar de entregar kits para el frío a las personas vulnerables. Mientras que al día siguiente estará con mujeres que preparan adobos.