La presidenta Dina Boluarte tomó juramento este sábado a Ana Peña Cardoza como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en reemplazo de Fanny Montellanos. La ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

Antes de este nombramiento, Peña Cardoza ejercía como jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También se ha desempeñado en cargos vinculados al Ministerio de Cultura, donde fue jefa del Gabinete de Asesores y asesora del despacho ministerial.

La nueva ministra cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector público. Es abogada especializada en Derecho Administrativo, Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor.