La presidenta Dina Boluarte tiene en su contra 67 denuncias constitucionales, así lo informó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, todas quedarán suspendidas hasta que termine su mandato en el 2026 debido al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC).

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó del total de denuncias que acumula la presidenta Boluarte. (Foto: Ministerio Público)

DETALLES

Durante una conferencia de prensa, la máxima representante del Ministerio Público, Delia Espinoza, precisó que Boluarte Zegarra tiene 67 denuncias en su haber.

De ese grupo, 29 ya fueron archivadas sin necesidad de que la mandataria haya sido citada, hay 29 en trámite y nueve fueron enviadas al Congreso.

En otro momento precisó que la presidenta solo asistió a la sede de la Fiscalía en tres oportunidades de manea voluntaria y con coordinación previa.

“Nunca se le ha impuesto una situación a la señora presidenta”, agregó.

Además, la fiscal de la Nación fue enfática en afirmar que su institución podrá continuar investigando a la mandataria, siempre y cuando se respete su figura.

Estas son las investigaciones que pesan sobre la presidenta Dina Boluarte. (Infografía: Correo)

“(El fallo del TC) dice que podrá disponer estas diligencias que no afecten la dignidad del cargo y su investidura. Vamos a seguir respetando, no solo la dignidad de la más alta autoridad de la Nación, si no de todos los peruanos, sean o no funcionarios”, apuntó.

En ese sentido, Espinoza destacó que la resolución del TC no restringe las labores de la Fiscalía porque hace alusión a “pautas de competencia institución”, lo que se interpreta como directrices, sugerencias y recomendaciones.

El fallo del TC señala que un jefe de Estado mantiene prerrogativas constitucionales del artículo 117 de la Constitución y, por tanto, solo puede ser objeto de indagaciones muy preliminares que no socaven en su investidura.