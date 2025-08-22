La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que el Ministerio Público continuará investigando a la presidenta Dina Boluarte pese al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC).

Precisó que la resolución no impide las investigaciones preliminares mientras se respete la investidura y la dignidad del cargo, y que las carpetas fiscales suspendidas -como los casos Rolex, protestas sociales de 2022 y presunta organización criminal- ya estaban en trámite en el Congreso antes de la decisión del TC.

En conferencia de prensa, Delia Espinoza enfatizó que el TC no prohíbe investigar, sino que establece ciertas pautas: el fiscal puede disponer diligencias como declaraciones y pedidos de información, siempre que no se afecte el ejercicio de la presidencia ni sus derechos fundamentales.

Además, informó que existen 67 denuncias contra Dina Boluarte, de las cuales 29 han sido archivadas y otras 29 están en trámite; nueve han sido remitidas al Congreso mediante denuncias constitucionales. Remarcó que todas las acciones fiscales se han realizado respetando la investidura presidencial y que Boluarte ha acudido voluntariamente a las citaciones.

La titular del Ministerio Público sostuvo que la autonomía fiscal se mantiene, ya que el fallo del TC utiliza el término “podrá”, permitiéndoles actuar según su discrecionalidad y funciones constitucionales.

Subrayó también la obligación internacional de investigar presuntos delitos de corrupción, incluso en el caso de altos funcionarios, conforme a la Convención de Naciones Unidas. No investigar constituiría, dijo, una infracción constitucional y la Fiscalía seguirá las diligencias salvo que culmine el proceso o se afecte la dignidad presidencial.

Finalmente, Delia Espinoza respondió a las críticas del primer ministro, Eduardo Arana, pidiéndole que formalice sus denuncias en vez de ventilar dudas en público, y recalcó que muchas de las denuncias contra Boluarte provienen de ciudadanos, preservando así el deber fiscal de atender todas las comunicaciones.