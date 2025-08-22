Un asalto se registró en un local de comida rápida en el distrito de Villa El Salvador, a pocas cuadras del óvalo Mariátegui. Delincuentes encapuchados y armados ingresaron al establecimiento y en pocos segundos, robaron las ganancias del día y las pertenencias de los clientes.

Entre los presentes se encontraba un niño que, aterrorizado, levantó las manos y suplicó que no lo maten, generando gran impacto e indignación por la crudeza de la escena.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el atraco. En las imágenes se observa a uno de los ladrones encañonando a una trabajadora para exigir el dinero de la caja, mientras su cómplice lo ayudaba a llevarse lo robado.

Los dueños indicaron a América Noticias que, uno de los delincuentes habría ingresado horas antes haciéndose pasar por cliente, lo que sugiere que el asalto fue planificado.

Los trabajadores y clientes, atemorizados, entregaron sus pertenencias sin oponer resistencia. Los propietarios del negocio, que funciona desde hace dos años, señalaron que es la primera vez que sufren un robo y esperan que las imágenes de seguridad permitan identificar a los responsables.

Tras el atraco, la Policía de Villa El Salvador inició las investigaciones, revisando las grabaciones y tomando testimonios de los testigos. Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el aumento de asaltos nocturnos en los alrededores del óvalo Mariátegui y exigieron mayor presencia policial.