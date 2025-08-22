Un obrero identificado como Kevin Caballero Prado, de 38 años, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en la construcción de una ciclovía en el distrito de Los Olivos.

El ataque ocurrió frente a un colegio y generó conmoción en la zona.

De acuerdo a América Noticias, el sicario se acercó mientras Kevin Caballero cumplía con sus funciones y le disparó más de cinco veces antes de huir en motocicleta. La víctima fue trasladada a la Clínica Jesús del Norte, pero falleció poco después.

Las autoridades presumen que el crimen está relacionado con el cobro de cupos, una modalidad extorsiva que afecta con frecuencia a los trabajadores de obras públicas.

En el lugar, se recogieron seis casquillos de bala y la Policía indicó que se trató de un ataque directo y planificado. La cámara de videovigilancia ubicada en la intersección no funcionaba al momento de los hechos, lo que dificulta las investigaciones.

Caballero trabajaba en la construcción de la ciclovía promovida por la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana.