El tenista peruano Ignacio Buse, de 21 años y ubicado en el puesto 136 del ranking ATP, logró una histórica clasificación al cuadro principal del US Open 2025 tras vencer al belga Kimmer Coppejans por 6-3 y 6-4 en la última ronda de la qualy disputada en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.

Ignacio Buse mostró solidez y se destacó con su primer saque, con el que ganó el 87% de los puntos. Además, supo mantener la calma en los momentos decisivos y no dio chances a su rival, quien incluso necesitó asistencia médica durante el segundo set, pero continuó el partido.

Con este triunfo, Buse se convierte en uno de los pocos peruanos que han accedido al cuadro principal del US Open, reafirmando su lugar como una de las mayores promesas del tenis sudamericano.

Previamente, había superado en rondas clasificatorias al austríaco Lukas Neumayer y al japonés Rei Sakamoto.

El ingreso de Buse al último Grand Slam del año representa un hito personal y un motivo de orgullo para el tenis peruano, al conseguir su primer acceso al cuadro principal de un torneo de esta magnitud.