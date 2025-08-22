El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que activó de manera inmediata la fiscalización tras el accidente ocurrido en el kilómetro 82 de la Carretera Central, donde una cisterna de transporte de hidrocarburos se volcó provocando alarma en la zona.

Trascendió que el camión que transportaba crudo se despistó a la altura del puente Huallatupe, en la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí (Lima).

A través de un comunicado, el Osinergmin detalló que según la información preliminar, el vehículo siniestrado corresponde a una cisterna de combustibles líquidos de placa ASK-993, perteneciente a la empresa Transportista de Combustible E.I.R.L. – EMTRACOM.

El organismo precisó que dicha unidad no cuenta con el Registro de Hidrocarburos vigente, pues este le fue suspendido hace seis meses, lo que impedía legalmente a la empresa transportar combustibles.

Osinergmin señaló que tras el accidente viene verificando el tipo de producto que trasladaba la cisterna, a fin de determinar los riesgos asociados.

Asimismo, aseguró que fiscalizadores se encuentran en el lugar supervisando la aplicación de medidas de contingencia para controlar el impacto del siniestro.

Por su parte, Sedapal informó que, tras el accidente registrado en el kilómetro 82 de la Carretera Central, se activó el Plan de Contingencia para proteger la calidad del agua potable y asegurar la continuidad del servicio.