El expresidente Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II para cumplir la orden de cinco meses de prisión preventiva que pesa en su contra por el Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, así lo informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Esta será la primera vez que un exjefe de Estado procesado estará recluido en un centro que no sea Barbadillo, una cárcel que se construyó en el 2007 con el objetivo de alojar al hoy fallecido Alberto Fujimori y, posteriormente, se convirtió en el penal de los exmandatarios.

INPE anuncia que trasladará a Martín Vizcarra a Penal II de Ancón. Foto: INPE/ X.

El miércoles se conoció que el INPE dejó sin efecto la resolución que disponía la reclusión de Vizcarra en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate porque se detectaron irregularidades en la clasificación de Vizcarra.

Por lo tanto, se recomendó crear una Junta Técnica que decida a qué penal debía ser derivado Vizcarra.

Dicho grupo clasificó al también exgobernador regional de Moquegua en el establecimiento penitenciario Lurigancho. Sin embargo, por medidas de seguridad penitenciaria, se dispuso su traslado al establecimiento Ancón II.

“El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”, se lee en el comunicado.

El Poder Judicial deberá evaluar la apelación que presentó el expresidente Vizcarra para anular su prisión preventiva.

Para el ministro de Justicia, Juan Alcántara, el INPE tendrá que justificar su decisión.

“Lo que nos responde es supervisar sus acciones. Si la decisión fue correcta, no pasará nada”, declaró.

Al respecto, Alejandro Salas, vocero de Vizcarra, dijo que el presidente del INPE y la Junta técnica tendrán que ser denunciados por abuso de autoridad.

El Presidente del INPE y su “Junta de Clasificación” tendrán que ser denunciados por abuso de autoridad, exposición de persona al peligro entre otros delitos , denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables.

— Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) August 22, 2025

Por su parte, Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, consideró que la decisión confirma un atropello sin precedentes en la historia judicial peruana.

“Es un atentado canallesco que confirma que no solo es una persecución política contra Martín Vizcarra, sino una persecución humana, un atentado contra la vida de una persona y eso no lo vamos a permitir”, dijo en canal N.