El expresidente Martín Vizcarra logró que se conceda la apelación presentada por su defensa contra la medida de prisión preventiva de cinco meses que le fue impuesta el 13 de agosto.

La resolución fue emitida este 21 de agosto por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La decisión, contenida en la resolución N.° 13, dispone que el recurso sea remitido a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que deberá revisar el caso y definir si se mantiene, revoca o modifica la medida restrictiva.

El magistrado precisó que la apelación tiene efecto devolutivo, lo que significa que Vizcarra continuará bajo prisión preventiva mientras se resuelve la impugnación.

Los argumentos de la defensa

En el recurso presentado, la defensa de Vizcarra cuestionó la resolución que transformó su situación de comparecencia simple a prisión preventiva. Alegó que existieron errores de forma y de fondo en la decisión judicial.

Entre los puntos expuestos se encuentran la valoración de pruebas aportadas por colaboradores eficaces, la presunta falta de fundamentación sobre el riesgo de fuga y la omisión de documentos que, según el abogado, acreditaban arraigo familiar y laboral.

El equipo legal también puso en duda la imparcialidad del juez, señalando que no se respetaron los tiempos de exposición de la defensa y que se habría vulnerado el derecho a ser escuchado.

Asimismo, solicitó la nulidad de la medida bajo el argumento de que se afectaron principios procesales y se aplicaron criterios de manera inadecuada.

La decisión judicial

Al evaluar estos planteamientos, el juez Chávez Tamariz consideró que la apelación cumplía con los requisitos de forma y plazo establecidos en la norma procesal.

Por ello, resolvió conceder el recurso y remitir el expediente a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que tendrá la responsabilidad de resolver en segunda instancia.