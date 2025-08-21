El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, criticó la solicitud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para trasladar al exmandatario del penal de Barbadillo hacia Lurigancho. Afirmó que esta decisión constituye una arbitrariedad y pretende afectar psicológicamente a su defendido.

Siccha recordó que expresidentes como Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo también enfrentaron prisión preventiva y permanecieron en Barbadillo, por lo que consideró que se está aplicando un trato diferenciado en este caso.

“El trato diferenciado busca generar angustia permanente y humillar al expresidente”, señaló el abogado a Canal N, quien sostuvo que la medida carece de sustento técnico y legal, además de contradecir la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el letrado advirtió que el intento de traslado no solo impacta emocionalmente en Vizcarra, sino también en su entorno familiar, que percibe la decisión como una forma de hostigamiento.