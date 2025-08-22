El vocero de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, cuestionó de manera enfática la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de disponer el traslado del expresidente al penal de Ancón II, pese a que inicialmente fue clasificado para cumplir prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Lurigancho.

En una publicación en la red social X, el exministro reforzó su crítica y advirtió que las acciones legales alcanzarán a más funcionarios involucrados. “El Presidente del INPE y su ‘Junta Clasificadora’ tendrían que ser denunciados por abuso de autoridad, denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables”, escribió.

El vocero añadió en mayúsculas los términos “tortura psicológica” y “persecución política”, además de mencionar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que refleja su intención de internacionalizar la denuncia sobre la situación del exmandatario.

El pronunciamiento de Salas se dio tras el Comunicado N.° 045-2025-INPE, en el que la institución informó que Vizcarra fue clasificado en un inicio al penal de Lurigancho, pero que, “por medidas de seguridad penitenciaria, se ha dispuesto a través de la Resolución Directoral N.° 411-2025-INPE/ORL su traslado al Establecimiento Penitenciario Ancón II”.

El organismo precisó que el ambiente asignado en Ancón II “cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”.

Asimismo, recalcó que se garantizará el respeto a los derechos fundamentales de Vizcarra y que todas las decisiones adoptadas responden a la normativa vigente.