El 2026 es el año de elecciones porque se elegirá al nuevo Presidente de la República, en una segunda vuelta que se realizará este domingo 7 de julio, que entrará en funciones el 28 de julio. También se elegirá a los nuevos gobernadores regionales y alcaldes, el próximo 4 de octubre, que asumirán sus cargos desde el 1 de enero del 2027.

La economista Mercedes Aráoz, señaló que el tema “que le da un poco de miedo porque va ligado a los temas de seguridad es la Ley Mape porque aún no sale”.

“No sé cuándo vamos a sacar la Ley Mape, que es la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería porque vienen las elecciones regionales, entonces quieren ganar votos (los candidatos a gobernadores y alcaldes) y pueden preservar el comportamiento de las economías ilegales, como en la minería”, precisó.

Aráoz, quien participó en el Foro Análisis de Propuestas – Segunda Vuelta Agenda 2026, que organizó la Universidad del Pacífico, manifestó que debemos cuidar, incorporar a la minería informal y formalizarla realmente.

Lavado

“Gran parte del problema de la minería ilegal es que es un mecanismo de lavado de activos y está manejada por las grandes organizaciones criminales transnacionales. Entonces, es un gran un riesgo”, comentó.

Como se sabe, la Ley Mape es la llamada a reemplazar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que fue creada en diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo 1293 y empezó a regir desde inicios del 2017.

Desde entonces, el Reinfo ha tenido cinco ampliaciones, siendo el último en 2026 y regirá hasta el 31 de diciembre de este año, en tanto se aprueba la Ley Mape.

El uso del Reinfo se ha desvirtuado porque muchos certificados de formalización son usados por mineros ilegales para procesar oro y cobre en plantas que exigen un documento que certifique que su producción es legal.