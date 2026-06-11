Universitario de Deportes confirmó la salida de Sekou Gassama al cierre del Torneo Apertura. El club crema informó la decisión mediante un comunicado en sus redes sociales, en el que agradeció al delantero por su profesionalismo y le deseó éxitos en sus próximos retos.

En su mensaje, la institución destacó el compromiso mostrado por Gassama durante su paso por el equipo. Con ello, el atacante se convierte en la primera salida oficial del plantel tras la participación en el certamen.

Por otro lado, Antonio García Pye confirmó en RPP que Miguel Silveira tampoco continuará en Universitario. Según explicó, la decisión fue tomada luego de las evaluaciones realizadas por el nuevo comando técnico , que no lo considera dentro de sus planes.

García Pye precisó que, aunque existió una intención previa de renovación, el actual esquema táctico llevó a que el jugador fuera considerado prescindible. Añadió que el proceso se manejó con transparencia y en buenos términos entre ambas partes.

El directivo señaló que la situación fue explicada directamente al futbolista, quien comprendió la decisión del club.

De esta manera, Universitario comienza a definir los primeros cambios en su plantel de cara a la siguiente etapa de la temporada.