Dos personas resultaron heridas luego de que una camioneta de la Comisaría Rural Sectorial Víctor Raúl se despistara y se estrellara contra un muro de la exfábrica de espárragos en el distrito y provincia de Virú.
EL CASO
El accidente ocurrió la tarde del último domingo, cuando el vehículo de placa de rodaje EPC-475, por causas que son materia de investigación, terminó impactando contra el cerco perimétrico, a la altura de la primera entrada del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre.
Hasta el lugar llegó el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Virú, quienes se encargaron de auxiliar a los lesionados que iban al interior del patrullero.
Los afectados, identificados como José Arturo Leyva Pinillos (35) y Ana Noemí Montejo Dioses (32), fueron trasladados en una ambulancia municipal hasta el centro de salud de la localidad. Ambos se encuentran estables. Posteriormente, se utilizó un vehículo de serenazgo para apoyar en el remolque del patrullero accidentado.
“Mi tía ha sido llevada al hospital. Ella estaba adelante. El vecino estaba atrás (asiento)”, indicó un familiar de la herida en Radio Ke Buena TV y Redes.
Cabe mencionar que, el conductor del vehículo también sufrió golpes.
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