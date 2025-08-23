El expresidente Martín Vizcarra es trasladado al penal Ancón II, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara la decisión.
Esta noche, el exmandatario fue retirado del fundo de Barbadillo en una minivan de la institución, bajo estrictas medidas de seguridad, para cumplir la orden judicial de prisión preventiva.
El Poder Judicial dispuso que Vizcarra afronte cinco meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra por el caso Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo.
Inicialmente, la Junta Técnica de Clasificación lo había asignado al penal de Lurigancho; sin embargo, el INPE dispuso el cambio de destino.
En el Comunicado N.° 045-2025-INPE, el organismo precisa que “el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha sido clasificado por la Junta Técnica de Clasificación al Establecimiento Penitenciario Lurigancho. Sin embargo, por medidas de seguridad penitenciaria, se ha dispuesto a través de la Resolución Directoral N.° 411-2025-INPE/ORL su traslado al Establecimiento Penitenciario Ancón II”.
El documento agrega que el ambiente asignado en Ancón II “cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”.
