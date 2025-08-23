Durante una visita oficial a la región Tacna, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre la situación de la expremier Betssy Chávez, quien inició una huelga de hambre esta semana asegurando ser víctima de abusos en prisión.

El jefe del Gabinete exhortó a la exfuncionaria a acatar las disposiciones del régimen penitenciario y subrayó que el Ejecutivo no asumirá una postura de confrontación política en torno a este proceso.

En ese sentido, Arana sostuvo: “No hay que politizar este hecho porque, sea o no tacneña, es una interna que debe respetar y obedecer las reglas que corresponde a todos los internos (en un penal)”.

Agregó además que “lo que se pretende es que, seguramente, estando frente a un juicio, que la justicia lleva, se quiera llevar por el Estado politizado o dar una respuesta o salida al cual el Ejecutivo no se va a prestar”.

El pronunciamiento de Arana se dio luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara, el jueves 21 de agosto, que Betssy Chávez levantó su huelga de hambre absoluta un día después de iniciarla.

Según explicó la ex jefa del Gabinete, la medida resultaba “humanamente imposible” de sostener frente a los “maltratos y abusos” que asegura sufrir en prisión.