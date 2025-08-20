La ex primera ministra Betssy Chávez suspendió la huelga de hambre seca que mantenía en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El anuncio se produjo pocas horas después de que la exfuncionaria difundiera una carta testamentaria en la que dejó instrucciones en caso de fallecimiento y denunció presuntos abusos y maltratos por parte del personal penitenciario.

En la misiva, Chávez indicó que no deseaba recibir atención médica, pidió realizar una videollamada con sus padres y que, tras su muerte, sus restos sean cremados. Asimismo, responsabilizó al INPE de torturas psicológicas y de obstaculizar su derecho a la defensa.

El pronunciamiento oficial de la institución, difundido a través de redes sociales, señaló que la interna desistió de su medida de protesta y que su condición es estable. “La interna levantó su huelga de hambre absoluta. Asimismo, aproximadamente a las 11:30 de la mañana decidió ingerir alimentos”, detalló el comunicado.

El documento también informó que Chávez fue trasladada al tópico para una evaluación médica “tal como lo establecen los protocolos de seguridad para casos de traslado”, aunque manifestó que no participaría en la diligencia judicial programada para ese día.

El INPE agregó que la exministra “ha realizado sus actividades con normalidad, permaneciendo en el patio del pabellón con sus compañeras” y que recibió la visita de su abogado tanto en la mañana como posteriormente en la Sala de Abogados.

Finalmente, la institución aseguró que continuará cumpliendo con los procedimientos habituales de resguardo a su salud. “El INPE seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de su salud, como parte de los derechos fundamentales de la población penitenciaria”, indicó el comunicado.

No obstante, en su mensaje público el organismo penitenciario no abordó directamente las acusaciones formuladas por Chávez respecto a presuntas torturas psicológicas ni sobre las limitaciones denunciadas en el ejercicio de su defensa legal.