La expremier Betssy Chávez Chino, quien enfrenta actualmente un juicio oral por el presunto delito de rebelión, difundió este 19 de agosto una carta testamentaria en la que denuncia haber sido víctima de “acoso, maltrato y tortura” dentro del Penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

En el documento, la exministra anunció además que iniciará una “huelga general seca” como medida de protesta.

En su pronunciamiento, divulgado a través de redes sociales, Chávez señaló que designó a su madre, Herminia Chino Ccalli, como representante legal ante registros públicos mediante carta poder notarial.

Explicó que esta decisión responde a que le es “humanamente imposible” continuar resistiendo a lo que describe como “abusos y maltratos” en el establecimiento penitenciario, los cuales, según indica, “responden directamente” a la presidenta Dina Boluarte.

La exjefa del Gabinete Ministerial sostiene que dentro del penal se le restringe el acceso a los servicios higiénicos, es sometida a “reglaje constante”, recibe “amenazas de muerte” y se le dificulta reunirse con su defensa técnica.

“La consigna es evitar que yo me defienda en juicio oral y lo que se busca es que yo asista solo como un ornamento, ya que me envían dopada a las diligencias judiciales con fluoxetina y/o alprazolam”, afirmó en su escrito.

En consecuencia, anunció la radicalización de su protesta mediante una “huelga de hambre seca”, lo que implica, según detalla, que no aceptará “revisión médica” ni “reanimación en un centro hospitalario”.

Dentro del documento, fechado en Chorrillos el 19 de agosto de 2025, Chávez incluyó disposiciones de carácter personal. Entre ellas, solicitó una videollamada para despedirse de sus padres, pidió que sea el padre José Manuel Alonso quien le brinde la bendición y encargó que, en caso de fallecer, sus restos sean entregados a su abogado, Raúl Noblecilla, para ser trasladados a Tacna y cremados.

“Dejo un espíritu de lucha constante, mi carácter pacifista, y mi voz en los corazones de todos los peruanos que anhelan un Perú más justo y humano”, concluyó.

Responsabilizo directamente al régimen de la usurpadora Dina Boluarte x mi vida y mi integridad, todos saben q estoy injustamente encarcelada y sometida a tratos degradantes e inhumanos



Hago un llamado urgente a la @CIDH y organismos de derechos humanos a intervenir de inmediato pic.twitter.com/9evaGRi7uO — Betssy Chávezz. (@PitucadeBarrio2) August 20, 2025