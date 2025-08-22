El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció sobre la situación de la interna Betssy Chávez Chino, recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, luego de que denunciara maltrato y hostigamiento que pondrían en riesgo su vida.

En relación con un posible traslado a otro centro penitenciario, el organismo precisó que esta solicitud solo puede ser presentada por la propia interna y pasará por un proceso de evaluación antes de decidir si procede.

El INPE detalló además que la Oficina de Asuntos Internos realizó indagaciones preliminares y determinó que no existen pruebas de actividades ilícitas ni de amenazas que pongan en peligro la integridad de Chávez.

Finalmente, la institución reafirmó que continuará aplicando los procedimientos regulares en la atención y protección de la población penitenciaria, como parte de sus derechos fundamentales.

TE PUEDE INTERESAR:



