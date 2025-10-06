Ana Peña Cardoza, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pasó la noche del sábado en la clínica Arequipa, donde recibió atención médica luego de sufrir ese día a las 15:45 horas un accidente vehicular en el distrito de San Juan de Tarucani mientras cumplía actividades oficiales. Ayer dejó el establecimiento médico a las 3 de la tarde y luego de pasar unas horas en casa de un familiar, partió a Lima cerca de las 20:00 horas.

La camioneta con placa EAB-683, conducida por Ricardo Lozano Rojas, se despistó y dio una vuelta de campana en el kilómetro 34 de la carretera carrozable que une el distrito de San Juan de Tarucani con la ciudad de Arequipa, entre los anexos de Huayllacucho y Toluyo.

Ana Peña se encontraba acompañada de Fernando Lazarte Mariño (47), secretario de la cartera ministerial; y Karina Espíritu Ferrer (39), escolta de la ministra, quienes también requirieron atención médica en la misma clínica a donde llegaron en dos vehículos de la comitiva ministerial, considerando que no hay señal telefónica en la zona ubicada a más cuatro mil metros sobre el nivel del mar.

Los efectivos policiales de la comisaría de San Juan de Tarucani llegaron al lugar del accidente y encontraron la camioneta siniestrada y al conductor Ricardo Lozano, quien pasó por dosaje etílico, como parte de las diligencias de ley.

ACTIVIDAD

La titular de MIMP y su comitiva llegó el sábado a la ciudad de Arequipa, donde participó en una actividad con 425 emprendedoras en el mercado Acomare. Luego, a las 11:40 horas llegó al distrito de San Juan de Tarucani donde entregó abrigos y mochilas a niños de 2 y 6 años de edad, como parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2025–2027.

Se dirigía a una tercera actividad cuando ocurrió el despiste de la camioneta. La ministra y dos integrantes de su equipo recibieron atención médica en la clínica Arequipa. “Se encuentran estables y bajo observación médica”, indicó el ministerio en un comunicado.

La médico Roxana Pérez Villafuerte, encargada del Área de Emergencia de la clínica, recomendó realizar una serie de evaluaciones para descartar posible fractura lumbar, costal, dedo de la mano derecha y cadera de la ministra Ana Peña Cardoza, en tanto que Karina Espíritu presentó dolencia en la cabeza y posible fractura en el hombro izquierdo. En cambio, Fernando Zárate tenía diagnóstico con posible fractura en el codo izquierdo y rodilla izquierda.

El personal médico de la clínica recomendó que los pacientes estén en observación y pasaron la noche del sábado en la clínica. “El MIMP agradece las muestras de solidaridad y afecto recibidas y reafirma su compromiso de continuar trabajando con firmeza a favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país”, señaló la entidad.