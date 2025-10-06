La situación de los adultos mayores es preocupante. En lo que va del año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió a 101 adultos mayores que fueron víctimas de violencia familiar, abandono o desalojos por sus propios familiares. Muchos de ellos hoy dependen de albergues y centros de refugio del Estado para sobrevivir.

Durante su visita a la ciudad, la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, aseguró que no hay un respeto a las personas mayores y que la atención estatal es solo una respuesta de emergencia. Agregó que los familiares deben velar para que este grupo etario tenga una vida digna.

“La solución no es que el Estado abra más centros, lo que tiene que cambiar es la conciencia del respeto al adulto mayor, para no abandonarlo, para cuidarlo, pero esto no está pasando. Los propios familiares se aburren de ellos, los maltratan y terminan abandonando a quien los cuidó”, señaló.

Peña explicó que este número de personas está “en riesgo” lo que implica distintas formas de vulneración, desde agresiones dentro de la familia hasta el abandono completo. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no ser indiferente y alertar a las autoridades cuando se identifique a una persona mayor desprotegida en el barrio o comunidad.

REPORTE

Los 101 casos de adultos mayores se suman a los 10,500 agresiones atendidas por los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que involucran a mujeres, niñas, adolescentes y personas mayores. Para la ministra, esta cifra es un problema estructural que empieza en los hogares y se debe trabajar en la prevención.

“La mejor protección es evitar que una persona se convierta en víctima. Si queremos una Arequipa libre de violencia, debemos empezar por nuestras propias casas. Un adulto mayor no pide dinero, solo quiere compañía, estar con sus seres queridos en ambientes dignos y sin ser agredidos”, exhortó.

La alta funcionaria tenía en su agenda supervisar el funcionamiento de los albergues y visitar el Centro de Acogida El Buen Jesús, sin embargo, tuvo un accidente de tránsito durante su traslado al distrito de San Juan de Tarucani y fue trasladada a una clínica donde se está recuperando. Aseveró que lo reprogramarán para otra fecha.