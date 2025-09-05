Alrededor de 20 adultos mayores en situación de mendicidad fueron identificados en el Cercado de Arequipa, información que se dio a conocer durante la realización de la Mesa de Trabajo contra la Mendicidad, realizada en el salón de usos múltiples de la calle Álvarez Thomas.

La subgerente de Promoción Social y Participación Vecinal, Alexandra Prado, señaló que en el caso de adultos mayores, niños y adolescentes se tiene definida una ruta de atención, sin embargo, aún queda por definir la misma para el caso de personas con discapacidad mental.

Sobre este último segmento de la población, la funcionaria indicó que las acciones deberán ser políticas que deberá plantear a los gobiernos, sobre todo en la implementación de albergues.

Debido a que estas personas en situación de mendicidad no tienen un lugar fijo, suelen frecuentar diversas calles, entre mercado y la ribera del río Chili.

Cabe precisar que a esta mesa de trabajo se convocó a representantes de la Red de Salud Arequipa Caylloma para definir acciones desde el sector salud, pero no hubo representatividad, ante lo cual la ruta de atención se tocará en una próxima reunión.