Alrededor de 25 mil docentes jubilados en Arequipa están a la expectativa de la segunda votación de la ley que propone garantizar el pago de pensiones de jubilación de los profesores cesante y jubilados, que deberá ser debatida en el Congreso de la República.

El secretario general del Sutep Regional Arequipa, Hamer Villena, indicó que de este universo de docentes cesantes y jubilados, unos 20 mil reciben una pensión de 600 soles mensuales.

De darse la aprobación de este proyecto de ley, los docentes podrían obtener una pensión de 3 mil 200 soles, lo que garantiza una pensión digna para los jubilados, según aseguró el dirigente.

Dado que el pleno del Congreso sesionará a partir de las 17:00 horas, los docentes afiliados al Sutep Regional Arequipa realizarán una vigilia en la plaza de Armas esperando una buena noticia. “Hacemos un llamado al Congreso de la República a que puedan apoyar este acto de justicia, porque otros profesionales se jubilan con el sueldo que reciben”, precisó.