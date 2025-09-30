Agentes de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa sorprendieron esta madrugada a siete falsos trabajadores de telefonía del Perú cuando pretendían llevarse varios cables de cobre a bordo de un camión particular.

Fueron usuarios de la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Arequipa, quienes alertaron a los serenos sobre los supuestos trabajos que realizaban siete varones que sacaban trozos de cable de la red subterránea que pasa frente al colegio San José.

Los serenos que se trasladaron al lugar consultaron a los obreros sobre su labor y estos habrían dicho que realizaban trabajos para la empresa Telefónica. Posteriormente, se hicieron presentes los efectivos de la Comisaría de Palacio Viejo y tras cruzar información, la empresa de telecomunicaciones informó que no estaban realizando ningún trabajo en la zona, por lo que procedieron con la detención de los obreros.

Gean Marco Carbajal Lazo, David Turpo Barrientos, Russell Surco Flores, Rodrigo Saire Compi, Orlando Quispe Serna, lex Turpo Mendoza y Christian Nina Quispe, son los siete obreros identificados en la comisaría de Palacio Viejo, donde se realizan las investigaciones por el presunto delito de hurto agravado por un monto de S/25,000 soles.

También se incautó el camión de placa B0A941 en el que pretendían llevarse los trozos de cable cortado. Todos los intervenidos son naturales de Cusco. Además, para trasladarse, una camioneta se encontraba estacionada a inmediaciones frontis de un local de eventos de placa CMB-480. Ambos vehículos quedando a disposición de la presente unidad en calidad de incautados.

Falsos obreros intentaron robar cables de cobre en el Cercado de Arequipa. Foto: GEC.