A falta de tres meses para terminar el año, la Policía Fiscal registra más de 21 millones de soles en incautación de mercadería de contrabando, cifra que duplica al reporte del 2024 que llegó a 11.5 millones de soles, señaló ayer el jefe del área, capitán PNP Ernesto Casillas.

De acuerdo con las estadísticas, se rompió el récord de producción desde la creación de la Policía Fiscal, debido a que los efectivos policiales realizan este año intervenciones focalizadas y el empleo de estrategias en puntos específicos.

OPERACIÓN

La mayor parte de la mercadería decomisada son licores y ropa de procedencia ilegal, como la operación realizada hace unos días al automóvil con placa C7D-534 de marca Hyundai Elantra, que transportaba productos de dudosa procedencia.

La operación se realizó en el kilómetro 10 de la carretera penetración Arequipa - La Joya, a la altura del santuario Virgen de Chapi, distrito de Uchumayo. Fue detenido Rosalino N.O. (49), conductor del automóvil, quien transportaba cajas de cartón con botellas de licor de procedencia extranjera.

El chófer no tenía documentos de los productos que llevaba en el automóvil y fue detenido porque es sospechoso de incurrir en el delito de contrabando. Fue trasladado a la Policía Fiscal para las diligencias, con el conocimiento del representante de la 3ra Fiscalía Provincial Penal de Arequipa.