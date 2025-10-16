En el patio central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) se desarrolla el festival de postres, venta de manualidades, presentación de buenas prácticas y la II pasantía laboral, con motido de celebrar el Día Nacional de la Persona con Discapacidad.

María Concha, jueza laboral de la CSJA señaló que no existe una data exacta de las personas con diferentes discapacidades y se toma como referencia el registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

“En el país son tres millones de personas registrados con carnet de CONADIS, pero hay muchas que no la tienen. No somos un país inclusivo”, señaló.

No obstante Concha informó que existe una brecha grande en la inclusión educativa con plazas limitadas en cada aula y en el ámbito laboral no se cumplen con el porcentaje que establece la ley. “5 % en entidades públicas y 3 % en el privado”, dijo.

Otro problema que enfrentan las personas con discapacidad son las barreras físicas, como la restricción en el uso de sillas de ruedas por falta de rampas.