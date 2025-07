La Contraloría reveló que, el año pasado, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ejecutó apenas el 0,01% del presupuesto destinado para gastos operativos de su Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis), pese a que la ley exige un mínimo del 0,5%. Esta infracción, considerada muy grave, provocó una limitada atención a dicha población vulnerable.

Según el informe de acción de oficio posterior N.º 5458-2025-CG/PREVI-AOP de la Contraloría, el GRA tenía S/2,673 millones de presupuesto inicial institucional y solo destinó S/213,472 a actividades específicas para las personas con discapacidad. Este hecho contraviene la ley N.º 31953 y la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N.º 29973). En ese sentido, el GRA no ejecutó acciones concretas como certificación de discapacidad, inclusión laboral, campañas de prevención, entrega de ayudas técnicas y vinculación al programa social “Contigo”, que entrega una pensión de S/300 a personas con discapacidad severa en pobreza extrema.

APOYO

Es importante detallar que hasta el año pasado se registraron 18,441 personas con discapacidad y más del 50 % lucha por obtener los beneficios que les corresponden y demoran años en ser parte del programa Contigo. Por ello, desde la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social tienen como trabajo apoyar a mencionada población.

La Contraloría solicitó al gobernador Rohel Sánchez que determine responsabilidades administrativas correspondientes a esta omisión que afectó a los derechos fundamentales y dejó sin atención básica a miles de personas, muchas de ellas en situación de pobreza o abandono.

RESPUESTA

Mientras que la respuesta desde la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social fue que no era necesario gastar más en esa área, pese a que la ley lo ordena. También informaron que no usaron ‘ninguna estructura alterna’, es decir, no ejecutaron el presupuesto ni directa ni indirectamente, dejando totalmente desatendida a esta población.

El gerente José Fernando Isuiza, reconoció que el año pasado no se cumplieron los objetivos mínimos de atención. Aseguró que esta situación ya fue reportada internamente y que uno de los motivos fue la ineficiencia del personal a cargo de la Unidad Funcional de Personas con Discapacidad.

“Había personal que solo firmaba y se iba. No hacían certificaciones, no trabajaban con los sistemas del ministerio ni con CONADIS. Ya los removimos, reestructuramos el equipo y ahora hay un plan de trabajo activo (...) Cuando asumí identifiqué a muchas personas que no hacían bien su trabajo por eso rotamos a más de 10 servidores”, señaló.

PROGRAMA

Son 18,441 personas con discapacidad, sin embargo, hasta el año pasado menos de dos mil formaban parte del programa Contigo, que otorga una pensión de S/300 mensuales.