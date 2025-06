La Contraloría General de la República encontró seis situaciones adversas en el expediente de saldo de obra del hospital Maritza Campos que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa. Esto fue revelado en el Informe de Control N°4548-2025-CG/GRAR-SCC publicado este 26 de junio.

El primer problema identificado es que el expediente técnico no tiene información clara sobre cuántos materiales necesitan, cuánto costarán y cómo se calculan los precios. Esto podría hacer que las empresas que postulen al nuevo contrato oferten precios irreales, lo cual causaría sobrecostos o hasta una sobrevaloración del proyecto.

MÁS OBSERVACIONES

La siguiente observación es que el expediente presenta incongruencias en el equipamiento médico y no incluye planos de mobiliario. Hay discrepancias entre lo que dice el expediente de corte (lo ya ejecutado) y el nuevo en cuanto a cantidad de equipos médicos.

Asimismo, existen errores en el diseño de redes de agua y desagüe, que no siguen las normas técnicas nacionales, lo que puede afectar los ambientes como baños, salas de operación y otros servicios. También advierten que falta autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ya que no tramitaron el permiso que asegure que la infraestructura no interfiere con rutas aéreas, ya que el hospital está en la zona de influencia del aeropuerto.

Las dos últimas observaciones son: la desactualización del estudio de impacto ambiental y los cambios en diseño estructural que no cuentan con opinión del Ministerio de Salud. Aquí se propusieron demoliciones, ampliaciones y traslados de ambientes sin tener aún la aprobación del sector salud.

La obra está paralizada desde junio de 2023 y fue inicialmente contratada por más de S/134 millones con el Consorcio Hospitalario Sur, pero se resolvió el contrato por acumulación de penalidades. A consecuencia, desde el GRA contrataron en mayo del 2024 al Consorcio Maritza Proyecto por S/3,959,298 para que elabore el expediente técnico de saldo de obra en 155 días calendario.