John Uracahua Condori, alcalde del distrito de Cayarani, en la provincia de Condesuyos, informó ayer que el puente que comunica a más de cinco mil personas colapsó el 14 de octubre, dejando incomunicados a los distritos de Chachas y Caylloma, además de centros poblados de Rumi Rumi y Visca Visca.

Entre los más perjudicados se encuentran alrededor de 100 estudiantes de los colegios José Gabriel Condorcanqui y San Juan Bautista, además de los pacientes en el centro de salud 1-3 de Cayarani.

“Se ha partido el estribo del puente, nos dimos con la sorpresa que no tenía acero. Teníamos dos puentes, uno cayó en febrero y ahora este. Hemos informado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nos dieron por medio de Provias 1 millón 100 soles para mantenimiento”, señaló.

Cabe recordar que el puente peatonal también colapsó a causa de las fuertes lluvias que se registraron este año, en febrero. A la fecha, ambos puentes de Cayarani son intransitables y los pobladores no pueden cruzar el río.

El puente colgante para los peatones también colapsó a inicios de año, a causa de las lluvias y ahora quedaron incomunicados

La autoridad edil planea utilizar el dinero destinado al mantenimiento de la estructura para elaborar un expediente técnico y construir un nuevo puente. “Los especialistas dicen que lo mejor es un puente nuevo, el que tenemos es de cemento y piedra”, afirmó.

PIDEN UN PUENTE BAILEY CON URGENCIA

Uracahua Condori sospecha que la lluvia intensa y los camiones pesados que transportan minerales llevaron el puente al colapso. Mientras se construye el nuevo, la instalación de un puente Bailey será lo más oportuno, considerando que se puede montar y desmontar rápidamente.

“El COER y el Gobierno Regional de Arequipa están al tanto de la emergencia, veo negativa de ellos porque dicen que no hay recursos. Pido con urgencia la habilitación del puente peatonal, el distrito (Cayarani) está incomunicado y aislado”, apuntó.

La comuna del distrito de Cayarani afirma mediante un informe que el tránsito vehicular y peatonal se encuentra restringido. Buscan la habilitación de una vía auxiliar para restablecer la conectividad temporal entre las zonas afectadas.

VIDEO RECOMENDADO