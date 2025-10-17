En un operativo realizado desde las 3:00 horas, la Policía con el apoyo de 12 fiscales, desarticuló la presunta banda criminal “Los Lechuceros de Paucarpata”, dedicada al robo y hurto de autopartes. La intervención se realizó de manera simultánea en los distritos de Paucarpata y Cerro Colorado, donde se allanaron 12 viviendas y se detuvieron a nueve personas.

La intervención fue autorizada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Gian Paul Mendoza Ccora, quien ordenó el descerraje de las viviendas implicadas en las actividades delictivas.

Entre los investigados por los presuntos delitos de robo y hurto agravado se encuentran: Luis Gustavo Daga Cuela, Berlín Laureano Quiquisola, Edward Jesús Mamani Camacita, Daniel Quispe Apaza, Javier Carlos Fuentes Quispe, Taylor Alexander Villafuerte Briceño, Ezequiel Hipólito Sarmiento Flores, Aldair Condori Huamansaire y Pedro Zea Mayta.

La investigación estaba a cargo del fiscal Rafael Larco Gigante, quien fue detenido el pasado domingo 12 de octubre, tras un accidente de tránsito en estado de ebriedad, pero el proceso de ingreso a la vivienda por la fuerza y la detención de los investigados se autorizó el 7 de octubre, por lo que la intervención siguió su curso a cargo de otros fiscales.

