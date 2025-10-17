Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) desde el sábado 18 hasta el domingo 19 de octubre, se esperan lluvias, granizo y nieve en las zonas altas de la región Arequipa. Las provincias afectadas incluyen La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí y Arequipa.

Las precipitaciones pluviales serán de ligera a moderada intensidad y podrían venir acompañadas de vientos fuertes, alcanzando hasta 35 km/h, así como descargas eléctricas en las zonas altas de la región. En localidades por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, es posible la caída de granizo, y en altitudes superiores a los 4,000 metros, se espera nieve.

De acuerdo a la alerta de color naranja, se anticipa que en las zonas más impactadas se acumulen hasta 18 mm de lluvia por día.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población y a las autoridades a asumir precauciones, especialmente en carreteras, viviendas y actividades agrícolas, así como la crianza de vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos.

INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA

Mientras en la sierra se registran fuertes, el Senamhi también informó que desde el sábado 18 hasta el lunes 20 de octubre, se registrará el aumento en la temperatura diurna en la sierra media y la costa de Arequipa. Las temperaturas podrían alcanzar hasta 32 °C en los valles costeros, 28 °C en la sierra media y 24 °C en la costa.

En los valles y en la costa se espera un cielo con poca nubosidad al mediodía, lo que elevará los niveles de radiación ultravioleta (UV) a niveles muy altos o extremos. Para reducir el impacto de la radiación, recomiendan el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes oscuros.

Además, se anticipan vientos con ráfagas cercanas a los 45 km/h durante las tardes.

