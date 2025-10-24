Genaro Castro Figueroa juró esta mañana como regidor del Concejo Provincial de Arequipa, pero pese a tener conocimiento que reemplazaría a Yolanda Lozada desde abril, señaló desconocer la comisión que asumirá, aunque aseguró que su función será fiscalizadora.

“En realidad, les voy a decir, no puedo mentir, no hemos conversado, porque en la política todo puede pasar, yo ya estaba preparado cuando esto se lanzó en el mes de abril”, señaló en sus primeras declaraciones, en referencia al inicio del proceso de vacancia.

Posteriormente, señaló que está a la espera de reunirse con la exconcejal para ver los documentos de la comisión que presidía, “tiene que transferir esos documentos para continuar con la gestión”, acotó Castro.

Cabe precisar que la comisión que le corresponderá presidir será de Formalización y Apoyo a las MYPEs, además de Gestión Ambiental y Defensa Civil y Centro Histórico, comisiones que integraba, Yolanda Lozada, antes de su vacancia por la inasistencia a 3 sesiones consecutivas.

Genaro Castro ocupará su primer cargo político siendo técnico administrativo en EsSalud por 10 años, además de trabajar en el sector turismo por 5 años. El año 2012 fue uno de los fundadores del Movimiento Regional Arequipa Transformación, pero antes fue miembro de otros movimientos.

Entre sus primeras actividades a realizar, indicó que este fin de semana se reunirá con dirigentes de la margen derecha de Cerro Colorado para escuchar sus necesidades y posterior a ello convocar a una audiencia con el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

