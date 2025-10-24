El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) recuperó esta madrugada más de 17 hectáreas de terrenos del Estado que habían sido ocupados ilegalmente en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay.

El operativo, ejecutado aproximadamente desde las 3:00 de esta mañana, viernes 24 de octubre, estuvo a cargo de la Procuraduría Pública Regional, que actuó en cumplimiento de la Ley N.° 30230, la cual faculta la recuperación extrajudicial de predios de propiedad del Estado.

Se destruyó las construcciones con apoyo de la PNP

Las acciones se desarrollaron sobre los terrenos inscritos en las partidas registrales N.° 12019293 y N.° 12019294, que suman 17.49 hectáreas, según el Informe Técnico de Titularidad N.° 379-2024-GRA/OOT de la Oficina de Acondicionamiento Territorial

La diligencia fue liderada por la procuradora pública regional Luz Amparo Begazo de Dávila, acompañada por su abogado delegado Edgar Mauricio Reina Cuevas y el representante técnico Richard Hilario Baca. La diligencia se realizó con el apoyo de 28 efectivos de la Policía, maquinaria pesada y personal del GRA, donde se retiró estructuras de materiales prefabricados y así como se desocupó a pobladores quienes se habían instalado de manera ilegal.

Ocupaciones son ilegales en terrenos del Estado

Tras el desalojo, los terrenos fueron entregados formalmente a la Oficina de Acondicionamiento Territorial, que asumió su custodia y el compromiso de adoptar medidas para prevenir nuevas invasiones.

