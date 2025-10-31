La Empresa Municipal de Eventos Culturales S. A. (Emecsa) acumuló hasta abril del presente año una deuda de 921 mil 391.12 soles, informó el regidor Michael Arce, presidente de la junta de accionistas, al pleno del Concejo Municipal de Arequipa; esta junta está también integrada por las concejales Participa Hidalgo y Valeria Zamata.

Arce dio cuenta de las reuniones que sostuvo la junta de accionistas en el año, siendo la primera el 30 de abril donde se aprobaron los estados financieros y notas aclaratorias del 2023 y 2024, caso que no ocurrió con los estados del año en curso.

ESTADOS DE CUENTA DE EMECSA

Respecto a los estados financieros del 2024, según la exposición hecha por la contadora Jacqueline Coronel, la pérdida de Emecsa ascendía a 184 mil 372.65 soles, no obstante, al momento de dar a conocer los estados del 2025, se informó de una pérdida acumulada de 840 mil 792.03 soles hasta marzo.

Sin embargo, al no presentarse documentación que justifique estas cifras, la junta de accionistas decidió no aprobar los estados financieros del 2025.

“En este punto no se llega a aprobar los estados financieros a la fecha puesto que solo nos dieron información sobre una pérdida acumulada, más no estados financieros u otros documentos que reflejen este importe de pérdida”, informó Arce al pleno.

Para abril del presente año, Emecsa acumuló pérdidas por 921 mil 391.12 soles, con un patrimonio negativo de 629 mil 361 soles durante este proceso de disolución, liquidación y extinción.

DENUNCIA A CONTADORA

El concejal informó que la junta de accionistas interpuso las denuncias respectivas contra la contadora Lizeth Pamela Cerpa Fuentes por estas pérdidas, “de igual manera se hizo una denuncia administrativa al Colegio Profesional de Contadores Públicos de Arequipa sobre la mala praxis que venía haciendo hasta ese mismo día”, detalló.

VIDEO RECOMENDADO