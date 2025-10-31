Con motivo del Día de Todos los Santos, el cementerio general La Apacheta de Arequipa recibirá a miles de visitantes desde este jueves hasta el domingo 2 de noviembre, informó la administradora del camposanto, Alivia Canazas.

El horario de atención será de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, y se espera la visita de más de 25 mil personas durante los tres días de conmemoración.

Canazas precisó que la única restricción es el ingreso de bebidas alcohólicas, por lo tanto, las familias podrán llevar alimentos, ofrendas tradicionales como panes, t´anta wawas, flores naturales o artificiales, así como música y coronas para rendir homenaje a sus seres queridos.

PERSONAJES EN EL CEMENTERIO

El camposanto, considerado uno de los más antiguos e históricos de la región, también alberga los restos de personajes ilustres de Arequipa. Su fundación coincidió con el traslado de los restos del poeta Mariano Melgar Valdivieso desde Umachiri, Puno. Entre las personalidades sepultadas destacan Jacobo Hunter, Edilberto Gallegos (fundador del FBC Melgar), Moisés Heresi, Pedro P. Díaz, entre otros.

Como parte de las actividades por el Día de Todos los Santos, hoy se realizó un recorrido diurno tutístico con escolares y visitantes, en coordinación con la Asociación de Guías y Docentes de Patrimonio (Adegopa), para revalorar la historia y la memoria cultural que resguarda La Apacheta.

En el exterior del camposanto también se realiza una feria de coronas, flores y alimentos a cargo de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

