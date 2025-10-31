Las municipalidades provinciales de Condesuyos y Castilla son las que menos gastaron sus presupuestos hasta la fecha, con ejecuciones que no alcanzan el 40%, pese a que solo faltan 2 meses para terminar el 2025.

Según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, la gestión del alcalde Edwar Urday Torres, en Condesuyos, apenas utilizó 6 millones 857 mil soles de un presupuesto modificado de 34 millones 216 mil soles, lo que representa solo el 21% de ejecución.

En la provincia de Castilla, su colega Renzo Pastor solo gastó 18 millones 463 mil soles de los 56 millones 813 mil asignados, lo que equivale al 33% de su presupuesto.

OTRAS MUNICIPALIDADES GASTARON MÁS, PERO NO DEL TODO

Otras provincias tampoco llegan al 70%. El alcalde de La Unión, Alfonso Chipana, ejecutó 8 millones 633 mil soles, lo que representa el 49% de su presupuesto de 17 millones 862 mil soles.

En Caylloma, su colega Alfonso Mamani usó el 50% de sus recursos, gastando 31 millones 412 mil soles de los 63 millones 613 mil soles disponibles. La municipalidad de Islay alcanzó a un 53% de ejecución, en el caso de Arequipa fue del 63%, Caravelí el 67% y Camaná el 68% habiendo girado 19 millones 458 mil soles de los 28 millones 672 mil soles que recibió.

