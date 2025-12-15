Pese a la sensación de inseguridad de la ciudad, el 30 % de las municipalidades no implementó equipos básicos para las Juntas Vecinales, pese a que cuentan con un presupuesto para seguridad ciudadana. Así lo señaló ayer el coordinador regional de Juntas Vecinales, José Maynas, recordando que las juntas cumplen su XIV aniversario.

Indicó que existen aproximadamente 1,500 juntas vecinales, cuya presencia depende del número de comisarías en cada distrito. Paucarpata concentra una mayor cantidad debido a que cuenta con cinco dependencias policiales.

Sin embargo, advirtió que no todas las juntas cuentan con los implementos necesarios para cumplir su labor. “Las municipalidades tienen presupuesto para seguridad ciudadana, pero algunas no están invirtiendo en sus juntas vecinales”, señaló.

Según la Ley N.º 27933, la implementación debe incluir chalecos, alarmas, linternas, gorros y silbatos. No obstante, indicó que solo el 70% de los municipios viene cumpliendo, mientras que el 30% restante presenta retrasos o incumplimientos, principalmente en provincias.

Finalmente, Maynas anunció que se reunirá con los coordinadores provinciales para identificar a las municipalidades que no cumplen y evaluar acciones legales ante la fiscalía por omisión de funciones.

CELEBRACIÓN

En la ceremonia conmemorativa participaron el jefe de la Policía Nacional, Olger Benavides, y el gobernador regional, Rohel Sánchez, que destacaron el trabajo voluntario de los vecinos organizados. Durante el acto protocolar, se realizó la entrega de 100 casacas a los coordinadores de las juntas vecinales.

En el acto, el gobernador dispuso la entrega de 100 casas a los coordinadores e integrantes de estos organismos, como reconocimiento al compromiso y trabajo voluntario que realizan en favor de sus comunidades.

Los actos de aniversario incluyeron el izamiento de la Bandera Nacional y contó con la presencia del jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, así como de oficiales y representantes de las juntas vecinales de distintos distritos de la ciudad. Posteriormente, se realizó un desfile con la participación de las juntas vecinales, como muestra de unidad y organización ciudadana.