La noche del viernes personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa detuvo a 15 personas, además de intervenir a 2 menores de edad, en el sector de Peruarbo, distrito de Cerro Colorado, por presunto tráfico ilícito de drogas. Los detenidos pertenecerían a la banda “Los injertos del norte NG”.

La operación policial que se extendió hasta la noche del viernes, se realizó en la sexta cuadra de la avenida Buenos Aires, en la manzana J, donde primero se detectó a Sergio Mendoza Romero (27), natural de Trujillo, haciendo un pase de droga con otra persona que llegó a bordo de una moto.

Tras advertir la presencia de efectivos policiales, alrededor de cuatro ocupantes de la vivienda intentaron darse a la fuga por diversos ambientes del inmueble, siendo frustrada su huida.

Como resultado del operativo fueron intervenidos Axel Quispe Allauca (28), Ana Marina Condori Alférez (36), Franchesca Aguirre Neyra (30), Mayte Meza Quispe (26), Evelin Zea Mamani (23) y Fabiola Sabina Condori (24) en la sala.

De igual forma, Kevi López Arteaga (25), H. M. B. (15), Joseph Romero Díaz (40), Noe Arteaga Fernández (24), Cristhian Rivera Gutiérrez (29) y Denis Supo Choque (40) fueron detenidos en el patio.

Por su parte en el segundo piso de la vivienda en un ambiente prefabricado fueron detenidos Antony Aguirre Mendoza (23) y Víctor Paucar Quispe (23), en tanto, en un segundo nivel del prefabricado se intervino a Michael Sánchez Berrospi (24) además de hallar a otro menor de edad de iniciales F. B. M. (17).

Todos ellos fueron plenamente identificados y puestos bajo custodia policial para las diligencias de ley, siendo conducidos a la Divincri.

Detención de 15 personas por tráfico de drogas en Arequipa. Foto: PNP.

Durante el registro del inmueble, la Policía incautó 28 teléfonos celulares, 7 de ellos en el primer nivel, además de dinero en efectivo por 13,900 soles y 2,497 dólares, una motocicleta con presunta placa de rodaje falsa 3271-9 V, una balanza gramera, cocaína y marihuana, con un peso que superaría el kilo y medio.

Lo actuado fue puesto de conocimiento a la fiscal Clara Mendoza, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Cerro Colorado, para las diligencias del caso.

